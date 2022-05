Pelo Twitter, acionistas da Tesla pedem recompra de US$ 15 bi em ações

Desde que anunciou a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, Elon Musk sentiu o efeito colateral nas ações da Tesla, que despencaram. Agora acionistas da empresa estão usando justamente o Twitter para pedir que a Tesla recompre 15 bilhões de dólares em ações para tentar recuperar o preço da empresa. O bilionário Leo KoGuan, terceiro maior acionista individual da fabricante de carros elétricos, sugere que a empresa use parte de seu caixa para recomprar 15 bilhões de dólares (cerca de 74 bilhões de reais) em ações nos próximos dois anos, sendo 5 bilhões de dólares em 2022 e 10 bilhões de dólares no próximo ano. Gary Black, do The Future Fund, se juntou a KoGuan e também pelo Twitter pede que seja feita a recompra. A recompra pode fazer com que as ações se valorizem. Os papéis da Tesla despencaram cerca de 40% desde abril.

