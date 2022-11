Pedalada em marco legal aumentaria contas de luz em R$ 3,5 bilhões no ano

Antes do novo Marco Legal da Geração Distribuída entrar em vigor, um projeto de lei que busca dar uma “pedalada” na legislação teve seu requerimento de urgência aprovado na Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, 22. O marco legal prevê uma redução em subsídios a geração de energia distribuída, como ao emprego de placas solares domiciliares, com início em janeiro de 2023. O subsídio em vigor tem como consequência o encarecimento de contas de luz de consumidores que não utilizam placas solares. Tendo sua urgência aprovada pela Câmara, o PL 2703/22, de autoria do deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP), faria com que o novo marco valesse apenas em 2024. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) estima que a aprovação do projeto acarretaria num aumento de 3,5 bilhões de reais no gasto com eletricidade da população no próximo ano. Esse cenário teria um efeito incômodo ao governo eleito, com os cidadãos sentindo o peso do acréscimo em suas contas de luz já no primeiro ano de mandato.

