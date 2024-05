Paulo Guedes vai comandar curso empresarial com inscrição de R$ 45 mil

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes vai lançar um curso de gestão empresarial junto da escola de negócios G4 Educação. Voltado a empresários que faturam ao menos 10 milhões de reais anualmente, o curso se chamará G4 Expansão de Negócios e teve seu programa elaborado por Guedes e especialistas da escola. O curso terá duração de dois dias e deve ocorrer entre 19 e 20 de julho. No primeiro dia, os alunos vão participar de um jantar de negócios e receberão as diretrizes básicas do programa. Já no dia seguinte, o ex-ministro e alguns mentores convidados por ele vão ministrar as aulas. O valor cobrado pela inscrição será de 44.900 reais. A expectativa da G4 é oferecer o programa mais de uma vez ao ano.

Na tarde desta sexta-feira, 24, Guedes assinou um acordo para se tornar professor permanente da G4. O ministro já colaborava ocasionalmente com a instituição, ministrando aulas quando convidado. Independente de sua atuação no Executivo federal, Guedes é conhecido no setor privado por seu histórico de empresário, sendo um dos fundadores do antigo Banco Pactual, hoje BTG Pactual. Suas aulas na G4 costumam lotar as salas.