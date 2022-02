Parte da Marginal Tietê desmorona em obra do metrô de São Paulo

Parte da Marginal Tietê desmoronou em São Paulo nesta terça-feira, 01, na obra da linha 6 do metrô. A linha é uma obra de concessão do governo do estado de São Paulo para a empresa Acciona. A empresa ainda não se manifestou sobre o assunto e todas as pistas da Marginal estão interditadas neste momento. A CPTM informa que houve o rompimento de uma galeria e a água do rio está invadindo um grande buraco na obra. A suspeita é que o duto teria sido rompido pelo tatuzão que faz as perfurações na obra do metrô.

