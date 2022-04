Parque de diversão: Kidzania International compra sua franquia no Brasil

A Kidzania International comprou por 11 milhões de reais o controle de sua própria franquia no Brasil, que era detida pela Edutenimento. A empresa passou por dificuldades financeiras e, em 2016, entrou em recuperação judicial. Quando estava prestes a resolver suas pendengas financeiras, veio a pandemia e com isso o fechamento do parque. A expectativa é que com a venda o parque reabra. O KidZania tem uma área de 8.500 metros quadrados com 50 atividades para as crianças dentro do Shopping Eldorado, em São Paulo. A Edutenimento está sendo assessorada juridicamente ao longo do processo de recuperação judicial pelo escritório Marcello Macêdo Advogados, que não quis comentar a venda.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.