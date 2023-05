Paper Excellence quer erguer fábrica no país — e J&F pode ser impecilho

Em briga com a J&F pelo comando da Eldorado, a Paper Excellence prospecta as condições junto a governadores para a construção de uma nova fábrica no Brasil. Neste primeiro momento, a empresa mapeia o acesso a água, ferrovias e florestas viáveis. Logo, planeja discutir sobre benefícios fiscais.

Apesar do interesse firme de construir a nova fábrica no Brasil, há a possibilidade de o empreendimento ser erguido nos Estados Unidos ou no Canadá. Tudo por causa da insegurança jurídica que a briga com a J&F causou.

