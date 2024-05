Pão de Açúcar doa 10 toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul

O Pão de Açúcar e o Extra, redes do grupo varejista GPA, doarão 10 toneladas de alimentos para as pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A doação será feita por meio do Instituto GPA, em parceria com a ONG Amigos do Bem, que realizará a entrega nas entidades assistenciais do Rio Grande do Sul que estão atuando diretamente nas regiões atingidas.

Além disso, neste sábado, dia 11 de maio, 140 lojas do Pão de Açúcar, Extra Mercado, Minuto Pão de Açúcar, Mini Extra e Pão de Açúcar Fresh nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro arrecadarão itens de necessidade básica, como água, produtos de higiene e limpeza e alimentos não perecíveis para o estado.

As doações realizadas nessas lojas serão destinadas para o Rio Grande do Sul pelas organizações parceiras do Instituto GPA que estão atuando no envio de insumos para a região: Amigos do Bem, Associação Jovens do Futuro, Associação Remar Brasil, Costurando Sonhos Brasil, Exército da Salvação, Instituto CAE, Integrar, Projeto O Bom Pastor, Rotary Club São Carlos do Pinhal, Rotary Club Ponte Estaiada e Rotary Club São Paulo Sul.