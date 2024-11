Panvel quer ampliar presença nacional e não descarta fusão

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A rede gaúcha de farmácias Panvel, que fatura 5 bilhões de reais por ano, quer aumentar a presença em outros estados. “Fusão é uma possibilidade, desde que com complementaridade de regiões”, diz Julio Mottin Neto, presidente do grupo. “Queremos virar um projeto nacional mais rapidamente”. A Panvel tem mais de 500 lojas, a maioria delas na Região Sul. O próximo passo é abrir um novo centro de distribuição, com investimentos de 40 milhões de reais.