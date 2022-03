Pandemia acabou? Sobem vendas no varejo físico e caem no e-commerce

Depois do boom no e-commerce por causa da pandemia, o cenário parece estar mudando. O MasterCard SpendingPulse revelou nesta segunda-feira, 28, que as vendas do varejo físico em fevereiro subiram 27,8% na comparação com o mesmo período de 2021. Já as vendas pelos canais digitais recuaram 15,8%. Ainda assim, elas são 55,7% maiores em relação ao mesmo período de 2020, antes da pandemia. “Estamos vendo o consumidor retornar às lojas física. Embora as vendas do e-commerce estejam desacelerando, percebemos que as compras cresceram muito frente ao período antes da pandemia. Eles passaram a comprar online, mas não abandonaram as lojas”, diz Estanislau Bassols, presidente da MasterCard Brasil. O maior crescimento foi registrado na região Norte, onde as vendas subiram 43,7%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.