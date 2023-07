The Town terá aço reciclável da Gerdau equivalente a 400 carros

Um dos palcos do The Town, festival que desembarcar em São Paulo em setembro, contará com aço 100% reciclável em sua construção. Ao todo, serão 330 toneladas para montar estruturas fixas e temporárias para o evento. O material será fornecido Gerdau, uma das patrocinadoras do evento. A quantidade de material é suficiente para a montagem de cerca de 400 carros populares e fará a fundação do Palco 2 do evento, que ocorre entre os dias 2 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos.

A sucata é uma das matérias-primas usadas pela companhia e mais de 1 milhão de pessoas, incluindo catadores e cooperativas, participam do processo de reciclagem. A ação repete um movimente feito na edição de 2022 do Rock in Rio, irmão mais velho do festival paulistano. No ano passado, a empresa doou mais de 200 toneladas de aço Gerdau reciclável fizeram parte da construção da cenografia do Palco Mundo.

