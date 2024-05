Pai do RendaA+, economista Arun Muralidhar vem ao Brasil

Considerado o pai do conceito do título do Tesouro Direto de previdência complementar RendA+, o economista Arun Muralidhar, PhD pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), volta ao Brasil e estará na cidade de São Paulo entre os dias 8 e 10 de maio para discussões com entidades do mercado brasileiro sobre novas ideias de instrumentos financeiros que promovam inclusão social.

Nos últimos 30 anos, Muralidhar se dedica às questões ligadas à sustentabilidade na seguridade social em todo o mundo. Neste tema, o estudioso trabalhou em conjunto com dois economistas laureados pelo Prêmio Nobel: Franco Modigliani e Robert C. Merton.