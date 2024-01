Pacheco deve devolver MP que impacta a folha, segundo autor da desoneração

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve devolver ao governo a Medida Provisória (MP) que tributa parcialmente a folha de salários de trabalhadores, segundo o autor do projeto de lei que estendeu a isenção dessa contribuição patronal por mais quatro anos, o senador Efraim Filho (União-PB). Filho participou de reunião com Pacheco e demais lideranças do Senado para tratar do tema, na manhã desta terça-feira, 9. A maioria das lideranças da casa defendem que a MP seja devolvida, dado que o Congresso já definiu sobre os rumos da desoneração da folha, no ano passado. “A linha foi de encaminhar ao presidente (do Senado, Pacheco) a solicitação pela devolução total da medida”, diz em entrevista ao Radar Econômico. Questionado sobre a possibilidade das lideranças terem sucesso e de fato haver a devolução da MP, o senador diz que a decisão cabe a Pacheco, mas se mostrou otimista.

