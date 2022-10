Os ventos favoráveis dos números de inflação para o mercado

Atualizado em 11 out 2022, 12h22 - Publicado em 11 out 2022, 12h29

O Brasil registrou deflação em setembro pelo terceiro mês consecutivo, desta vez de 0,29%. O consenso de mercado apontava para uma inflação negativa de 0,33%, mas alguns pontos trouxeram certo alívio para o mercado. A inflação de serviços foi de 0,40% no mês, número que pode indicar que os preços chegaram no pico nesse segmento, um dos que mais tem custado a baixar nos últimos meses. Além disso, os custos da indústria também trouxeram algum nível de otimismo para os economistas. “Os núcleos seguem mostrando desaceleração na margem, com destaque para os industriais (após repique agosto). Serviços subjacentes, embora um pouco acima do esperado, também mostram desaceleração na ponta, indicando que a dinâmica do grupo, ainda que com maior persistência à frente, já mostra sinais de pico”, escrevem os economistas do Itaú BBA.

Por outro lado, as decepções ficaram por conta da energia elétrica e dos serviços de telecomunicações, dois segmentos que foram beneficiados por isenções tributárias e que, mesmo assim, não apresentaram os números esperados pelo mercado. “A principal surpresa altista veio em administrados, tanto em energia elétrica residencial (sem deflação esperada com a retirada da cobrança de ICMS sobre TUSD/TUST no Paraná), quanto em serviços de telecomunicação (telefonia fixa e móvel), que também vieram um pouco acima do esperado”, concluem.

