Os recados de Lula e aliados à Vale em meio ao lobby por Mantega

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à conduta da Vale em relação ao desastre de Brumadinho (MG), que completou cinco anos nesta quinta-feira, 25. Em publicação no X, o presidente afirmou que a mineradora “nada fez para reparar a destruição” causada pelo rompimento das barragens que deixou 270 mortos em 2019. “Hoje faz 5 anos do crime que deixou Brumadinho debaixo de lama, tirando vidas e destruindo o meio ambiente. 5 anos e a Vale nada fez para reparar a destruição causada”, escreveu Lula.

As críticas acontecem em meio aos movimentos do governo para colocar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na presidência da companhia. O Radar Econômico informou que acionistas da Vale mobilizam uma estratégia para afastar a indicação de Mantega à empresa. A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffman, publicou uma extensa mensagem no X também nesta quinta-feira em que diz haver “pouquíssimos brasileiros tão qualificados quanto Guido Mantega para compor o conselho da Vale”.

Siga o Radar Econômico no Twitter