Os recados de Campos Neto que soam como mudança de rota do Copom

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a lançar alguns recados que soam como uma possível mudança de rota do Conselho de Política Monetária (Copom). Em evento da Legend Investimentos, o chefe do BC afirmou que os mercados vivem um momento de reprecificação por causa da economia americana e que sua preocupação é a implicação no resto do mundo — com dólar forte e rolagem de dívidas. A perspectiva de cortes nos juros dos EUA passou de março para dezembro, segundo ele. “Um cenário é o aumento de incerteza aumentar e criar ruídos. Outro cenário é aonde o crescimento da incerteza sobe e afeta o balanço de risco. Outro cenário chegar a um ponto que muda as variáveis onde a realidade que a gente projetou não vale mais. Quando a incerteza sobe, o valor esperado do guidance muda”, afirmou. Campos Neto disse ainda que o tema fiscal ficou mais importante no momento e que será preciso tirar “uma nota maior para passar de ano”.

