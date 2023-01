Os possíveis conflitos de interesse em comitê “independente” da Americanas

Uma investigação do escritório WFaria Advogados aponta possíveis conflitos de interesse no comitê independente inaugurado pela Americanas para realizar uma investigação interna sobre as razões das “inconsistências” de mais de 40 bilhões de reais encontradas na empresa e tornadas públicas pelo ex-presidente da empresa Sergio Rial. A auditoria aponta que um dos conselheiros, Otávio Yazbek, teve seu escritório como o escolhido pela B2w para assessorar um comitê independente da própria empresa na tarefa de negociar com a administração da Americanas os termos da combinação dos negócios das duas empresas.

Ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Yazbek é citado pelo escritório como responsável por decisões que envolviam a Americanas quando no órgão. A presença de Yazbek no comitê também foi colocado à prova pelo Bradesco — um dos principais credores da Americanas — pelos mesmos motivos.

O relatório também aponta que outro membro do comitê, Pedro Melo, era presidente da auditoria KPMG quando a empresa auditava a Americanas — período que será revisitado pelo comitê durante a auditora interna das contas. Melo, aponta o relatório, faz parte do Conselho de Administração do Santander, um dos bancos credores da Americanas, onde também atuava Sergio Rial. Outro membro do comitê, Vanessa Lopes fazia parte do grupo responsável pelas auditorias da empresa desde 2020.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade