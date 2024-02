Os planos dos paulistas para o Carnaval de 2024

A Sem Parar realizou uma pesquisa com clientes do estado de São Paulo para avaliar a intenção de viagem dos paulistas durante o feriado do Carnaval, que começa na sexta-feira 9 e se estende até a quarta-feira 14. Entre os entrevistados, 29% afirmaram que pretendem viajar para aproveitar a festa e 26% estão indecisos e devem decidir de última hora. Em relação aos dados da mesma pesquisa realizada no carnaval de 2023, os números seguem a mesma tendência, quando 30% afirmaram que pretendiam viajar e 26% iriam decidir de última hora. Perguntados sobre o planejamento de suas viagens, 36% afirmaram ter feito seus planos nos últimos 15 dias; 34% se planejaram há mais de um mês e 30% já haviam se planejado há mais de 2 meses.

Em relação aos deslocamentos, 36% dos que viajarão no carnaval deste ano pegarão a estrada na sexta e 32% na quinta-feira. O sábado 10 foi a escolha de 20% dos entrevistados. Em 2023 os percentuais estavam semelhantes, com 37% das pessoas viajando na sexta, 33% na quinta e 21% no sábado. Das pessoas que pretendem viajar no carnaval de 2024, 40% têm como destino o interior de São Paulo e 31% optaram pelo litoral paulista. Comparando os mesmos dados com a pesquisa de 2023, percebe-se aumento na procura pelo interior, que era de 35%, e leve queda na escolha do litoral, que estava em 34%.

São 45% os participantes da pesquisa que não pretendem viajar no carnaval 2024 — em 2023 esse percentual era de 46%. Dos que afirmam que não viajarão em 2024, 12% disseram que irão curtir as festas em suas próprias cidades; em 2023 eram 9% que afirmaram que curtiriam o carnaval em sua cidade. Neste ano, das pessoas que afirmaram que irão viajar, 60% serão em família, 28% com seu parceiro, 6,5% com amigos e 5,5% irão viajar sozinhos. Em 2023, esses percentuais eram de 65,5% viajando em família, 21,5% com seus parceiros, 9% com amigos e 4% viajando sozinho A pesquisa foi realizada de forma aleatória, com 698 clientes Sem Parar de todo o estado de São Paulo, no período de 15 a 24 de janeiro, com 95% de confiança e margem de erro de 3,6%.