Os planos da farmacêutica Cimed para abrir capital na bolsa de valores

A farmacêutica Cimed avalia realizar um IPO na bolsa de valores brasileira nos próximos anos. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o presidente da companhia, João Adibe, revelou que a estrutura para a operação já está montada, mas evitou dar prazos para a conclusão do movimento. A Cimed já é uma empresa de capital aberto desde 2021 e, dessa forma, pode realizar uma oferta pública de ações na B3. “A gente se apresenta como uma empresa de capital aberto desde 2021 para os analistas de mercado entenderem a indústria farmacêutica. A gente tem criado um ambiente para que, caso venha uma janela favorável, a gente esteja preparado”, afirmou. VEJA S/A é o novo programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país e publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço.

