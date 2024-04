Os planos da Eletromidia para conectar seus negócios com a Globo

O Grupo Globo adquiriu 27,5% no capital da Eletromidia no último ano de 2023 e as empresas trabalham em parcerias comerciais já para o ano de 2024. Oficialmente, as companhias não divulgam as projeções de ganhos de eficiência e produtividade, mas alguns modelos já estão traçados. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o CEO da Eletromidia, Alexandre Guerrero, afirmou que a principal frente de parceria é pela combinação de contratos de publicidade. “Existem oportunidades de marcas que investem em televisão e menos em mídia de rua ou vice-versa e vamos sempre olhar para essas oportunidades complementares. A gente acredita numa indústria publicitária mais forte. Os exercícios são iniciais e ao longo do ano vamos identificar avenidas que não são óbvias para conectar a mídia de rua com outros meios”, afirmou.

O executivo também não descartou a realização de um follow-on para emissão de novas ações no mercado e captação de novos recursos para aquisições e concessões. Guerrero, contudo, acredita que o preço do papel atualmente não é atrativo para a operação.

