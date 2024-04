Não há espaço para follow-on pois ação está barata, diz CEO da Eletromidia

VEJA S/A | episódio 24.

A Eletromidia superou pela primeira vez a marca de 1 bilhão de reais em receitas no último ano de 2023. O Grupo Globo adquiriu 27,5% do capital da companhia e as ações da empresa têm subido desde então. Somente em 2024, a valorização é de quase 20%. Alexandre Guerrero, CEO da Eletromidia, conta em entrevista ao programa VEJA S/A que a companhia deve acertar contratos de publicidade em parceria com a Globo. Questionado sobre os rumores de um follow-on para diminuição da dívida, hoje na casa dos 500 milhões de reais, o executivo não descarta a possibilidade em caso de uma aquisição ou concessão muito atrativa no horizonte, mas pondera que considera o preço da ação muito baixo para uma diluição da base acionária atualmente. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.

