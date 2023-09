Os pedidos do setor energético para Lula às vésperas do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na segunda-feira 5, em seu gabinete um grupo de empresários do setor automotivo e lideranças do setor energético para uma espécie de preparação para sua participação na Cúpula do G20. A iniciativa de municiar o presidente para o evento, que acontece essa semana na Índia, vem da leitura dos empresários de que Lula apresente argumentos em defesa do etanol como um instrumento para a descarbonização energética mundial.

Durante a conversa no gabinete de Lula, Evandro Gussi, presidente da Unica, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, defendeu que o encontro do G20 sirva para que o governo trabalhe para estimular a criação de um cinturão verde de biocombustíveis entre mais de cem países. Segundo Gussi, a medida beneficiaria mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo com a descarbonização de seus países.

Estavam presentes no encontro também o ministro da Casa Civil Rui Costa, o presidente da Industria All Brasil Aroaldo Oliveira, o presidente da Volkswagen Ciro Possobon, o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho, presidente da Toyota Rafael Chang e o diretor de relações institucionais da Volkswagen Henrique Araújo.