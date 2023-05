Os novos recados de Haddad que agradaram a bolsa de valores

VEJA Mercado em vídeo | 18 de maio.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou novos recados sobre o marco fiscal e a Petrobras que agradaram a bolsa de valores. Em São Paulo, o ministro lançou metas ainda mais ambiciosas do que as previstas pelo projeto que tramita na Câmara e esclareceu alguns pontos da nova política de preços dos combustíveis da estatal. A percepção do mercado a respeito dos novos acenos de Haddad e a reação na bolsa são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 18.

