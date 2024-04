Os mitos e desafios das empresas investidas por fundos de private equity

As empresas que recebem investimentos de fundos de private equity podem aumentar em até 230% sua rentabilidade se alcançarem o patamar mais elevado de maturidade operacional até 2025. Hoje, apenas 8% das empresas desse porte atingem tal nível maturidade. É o que revela levantamento exclusivo sobre o setor da consultoria Accenture.

Esse setor tem sofrido pressões crescentes de retorno sobre investimentos devido, principalmente, a aumentos do custo de capital e do prazo médio de investimento em comparação com os últimos 10 anos. A saída, segundo gestores de private equity entrevistados pela Accenture, é focar 75% dos esforços na criação de valor operacional e não mais do que 25% nas clássicas alavancas de engenharia financeira do setor.

Por um lado, 92% das empresas de médio porte têm espaço para melhorias operacionais. Por outro, segundo 58% dos líderes do setor, os modelos operacionais defasados e a incapacidade de dimensionar as operações, são dois dos três principais desafios para a criação de valor.

A Accenture ouviu 170 líderes de private equity da América do Norte (55%), Europa (34%) e Ásia-Pacífico (11%) que se envolveram na estratégia e execução de empresas do portfólio em 2023.