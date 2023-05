Os juros vão cair depois da aprovação do novo marco fiscal?

VEJA Mercado em vídeo | 24 de maio.

O novo marco fiscal do país foi aprovado pela Câmara dos Deputados por ampla maioria de 372 votos. O projeto abre discussão para eventuais cortes nas taxas de juros pelo Banco Central. Apesar de a entidade enfatizar que o arcabouço não tem relação mecânica com a política monetária, algumas alas do mercado entendem que o pacote é mais duro do ponto de vista fiscal e deve apreciar o real frente ao dólar. A temperatura sobre os cortes nos juros e a data que é especulada na bolsa são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 24.

Siga o Radar Econômico no Twitter