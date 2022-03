Os IPOs sumiram e não foi só por conta da guerra. Veja por quê

Já estamos em março, mas até agora nenhuma empresa fez IPO na bolsa brasileira no ano, mesmo com o Ibovespa subindo 8% no acumulado do ano. Para efeito de comparação, 13 empresas lançaram suas ações na B3 nos dois primeiros meses de 2021. Apesar do momento positivo do índice como um todo, algumas pessoas do mercado acreditam que as altas estão restritas a petrolíferas e mineradoras, por exemplo. “As empresas que estão na fila do IPO não estão ligadas a minério e petróleo, ou commodities em geral. Outros setores como varejo e tecnologia estão penando no ano”, aponta Daniel Prado, sócio da Nau Capital. “Na realidade, o cenário para abertura de capital está muito desafiador neste momento. Temos uma curva de juros ascendente e uma inflação que não tende a arrefecer tão cedo. Esses fatores praticamente obrigam as empresas a repensarem seus projetos”, avalia. Enquanto nenhuma empresa fez IPO este ano, já são 15 que desistiram ou adiaram os planos de abrir capital na bolsa.

