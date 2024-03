Os investimentos preferidos da geração Z, que dispensa assessores

A geração Z, nascida entre o final da década de 1990 e 2010, é ávida por diferentes tipos de investimento, mas aloca seus recursos de maneira particular. Cerca de 21% dos investidores pessoa física na B3 são dessa geração, segundo dados da bolsa. Ao mesmo tempo, mais de 80% desses investidores tomam suas decisões completamente sozinhos, pesquisando sobre os melhores ativos por conta própria. Apenas 7,6% tem ajuda de assessores de investimento em suas alocações. As estimativas sobre o perfil dos investidores brasileiros da geração Z são de pesquisa da consultoria Z-Invest. No dia 6 de abril, a companhia promove o Z Summit, o maior congresso de investimentos para jovens do país, em São Paulo. Realizado em parceria com a Panamby Capital e apoiado pela B3, o evento reunirá marcas como BTG Pactual, Itaú, Santander, Bank of America, UBS e Morgan Stanley. O presidente do BTG, Roberto Sallouti, vai abrir o evento.

Quanto aos ativos preferidos desse público, títulos de renda fixa, ações e fundos de investimento são os mais presentes nas carteiras, com 72%, 62% e 49% de incidência, respectivamente. Fundos de previdência e produtos estruturados são menos comuns à geração Z, com 8% e 5% dos investidores explorando essas modalidades. Os investidores da geração Z privilegiam o crescimento patrimonial à geração de renda, segundo a pesquisa. Menos de 20% deles têm a geração de renda como prioridade, sendo ela objetivo exclusivo de 9% dos entrevistados. Já outros 73% dão mais valor ao patrimônio, com 33% tendo esse como seu objetivo exclusivo no momento.

Siga o Radar Econômico no Twitter