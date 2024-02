Os encantos da Justiça do Rio às empresas que buscam recuperação judicial

Empresas têm preferido os tribunais do Rio de Janeiro para entrar com seus pedidos de recuperação judicial — na Cidade Maravilhosa, a tendência dos juízes seria atuar mais a favor das empresas do que em São Paulo, com muitas decisões favoráveis aos credores. Fora isso, o Tribunal de Justiça do Rio já criou uma espécie de jurisprudência em relação à entrada de segundos processos de recuperação judicial, baseando-se no pedido da Oi. Caso recente: o da OSX, de Eike Batista.

