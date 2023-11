Os duros recados de Sergio Zimerman ao Congresso e ao Banco Central

Não faltaram críticas à tramitação da reforma tributária no Congresso e à condução da política monetária brasileira pelo Banco Central por parte de Sergio Zimerman, fundador e presidente da varejista Petz. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o empresário criticou os regimes especiais a alguns setores da economia previstos pelo texto da reforma tributária e afirmou que o Brasil perdeu a chance de alinhar seu sistema ao de países desenvolvidos. “Veja a vergonha que acontece agora de todos os estados aumentarem o ICMS. Não é o comércio e nem a indústria quem vão pagar imposto maior, quem vai pagar é a sociedade”, disse. “Os deputados e senadores foram eleitos pelo povo. Por que eles não protegem o povo na hora de fazer a reforma e preferem proteger meia dúzia de lobbys de setores diferentes para criar exceções? A reforma tributária não representa nenhum tipo de avanço em melhorar a condição socioeconômica do Brasil”, concluiu.

A respeito da política monetária, o empresário afirmou que o Banco Central poderia ter cortado as taxas de juros de acordo com a curva de desaceleração da inflação e que o início tardio do ciclo teve efeitos danosos na economia. “Existem méritos indiscutíveis sobre o combate que foi feito à inflação. A minha percepção é que se exagerou no tempo para começar a regressão, e isso custa bastante para o país. Custa empregos e custa para as empresas endividadas”, disse. “Juros altos são outro fator de concentração de renda porque quem paga mais juros é o pobre e quem recebe mais juros é o investidor que tem sobras para emprestar dinheiro para os bancos. Acho que houve exagero na dose e que poderíamos estar colhendo resultados melhores na economia se tivesse começado antes”, concluiu.

Siga o Radar Econômico no Twitter