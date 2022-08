Os dois movimentos da Apple que intrigam o mercado – um é o iPhone 14

Às vésperas do lançamento da nova linha de iPhones pela Apple, que deve acontecer no início do mês de setembro, os analistas do Itaú BBA mostraram algumas dúvidas quanto ao futuro da gigante americana. A instituição tem visão pessimista para os próximos trimestres, mas faz algumas ressalvas e coloca algumas cartas na mesa que podem alterar os rumos do jogo. “Vemos dois riscos materiais para a nossa classificação de baixo desempenho da Apple no curto prazo: um aumento significativo de preço para dispositivos iPhone 14 e movimentos de fusão e aquisição (Netflix? EA? Outros?)”, escrevem em relatório.

Em outras palavras, um preço mais alto para a nova geração de smartphones Apple e novas movimentações da empresa no mercado de fusões e aquisições podem reverter a atual tendência negativa da companhia. “A princípio, continuamos a acreditar que a Apple provavelmente terá um ou dois trimestres negativos, o que seria catalisador para que as ações caíssem”, concluem. No acumulado do ano, os papéis da empresa recuam 8% na Nasdaq.

