Os candidatos preferidos do mercado para a privatização da Sabesp

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 25 de março.

A Sabesp revelou seus resultados do quarto trimestre de 2021 que vieram abaixo do registrado no mesmo período de 2020, mas no fundo o mercado financeiro só quer saber mesmo é da privatização da companhia. Na edição em vídeo do VEJA Mercado de hoje, entenda porquê o lucro da Sabesp diminuiu e descubra os dois candidatos ao governo do estado São Paulo que são os favoritos do mercado para a missão de privatizar a companhia.

