Os bilhões que o futebol brasileiro movimentou na janela de transferências

O mercado de transferências de jogadores está aquecido. Na primeira janela de transferências desta temporada de 2024, de 10 de janeiro a 7 de março, as movimentações internacionais de atletas conduzidas pelos clubes brasileiros já alcançaram a marca de aproximadamente 1,8 bilhão de reais. Este montante atinge quase o valor obtido pelos clubes em todo o ano de 2023, que foi cerca de 1,9 bilhão de reais.

Com o resultado da primeira janela deste ano, a tendência é 2024 superar a marca histórica registrada no ano passado. O valor obtido em 2023 agrupou todas as movimentações financeiras de entrada e saída de atletas profissionais do Brasil, sendo cerca de 1,25 bilhão de reais em receitas auferidas pelos clubes brasileiros com a negociação de atletas para o exterior, e 650 milhões de reais em valores gastos com a contratação de atletas vindos de fora do país. “Tivemos um vetor adicional nesse mercado, decorrente dos erros de avaliação dos grupos que ingressaram nas SAFs de grandes clubes brasileiros, e se viram obrigados a promover ajustes muito maiores do que programaram inicialmente. Ainda teremos mais dois ou três anos de aprendizado e adaptações ao nosso mercado, tanto por conta do calendário, quanto pela relação com torcedores, que irão inflacionar esses fluxos”, diz Thiago Freitas, diretor da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Os valores só aumentam. A crescente já havia sido notada em 2023 em comparação com 2022. No ano da Copa do Mundo do Catar, foi alcançada uma marca equivalente a 1,5 bilhão de reais. “Quando um clube consegue uma ascensão de divisão, é natural que precise reforçar seu elenco. No nosso caso, trabalhamos para manter a base da equipe vice-campeã da Série B e partimos para o mercado, onde encontramos as peças necessárias para uma temporada cheia de desafios”, diz Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Além disso, de janeiro a dezembro de 2023, saíram do Brasil para o exterior um total de 2 589 atletas, refletindo crescimento de 20% em comparação com o total verificado em 2022, sendo realizadas 145 transferências onerosas (com acordo e pagamento de valores entre os clubes envolvidos).

Na última temporada, ingressaram ao mercado brasileiro um total de 1 216 atletas vindos do exterior, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, representando pequeno aumento em relação ao quantitativo final de atletas que chegaram ao Brasil em 2022 (6,5%). Entretanto, o montante gasto pelos clubes brasileiros aumentou em 43%, em comparação com o somatório dos valores gastos em 2022.