Os aplausos e os alertas de Campos Neto sobre juros e governo Lula

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou nesta quinta-feira, 28, que o cenário para as próximas reuniões do Conselho de Política Monetária (Copom) é incerto e que é preciso “esperar”. Durante apresentação do relatório de inflação da instituição, o presidente da autarquia não garantiu um corte de 0,5 ponto percentual na reunião de junho do comitê e disse que somente os novos dados macroeconômicos vão nortear a decisão do colegiado. Campos Neto ressaltou ainda que é grande a probabilidade de o resultado fiscal do Brasil ser melhor do que o mercado espera, mas ainda acrescentou preocupações quanto às políticas do governo Lula. “Não achamos que o fiscal daria hoje uma surpresa muito negativa, mas continuamos preocupados com a trajetória da dívida”, disse durante a apresentação.

Siga o Radar Econômico no Twitter