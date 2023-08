Orquídeas e quadros: O “feng-shui” do novo presidente da Eletrobras

Novo presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro decidiu se livrar de todas as referências do antecessor, Wilson Ferreira Júnior, tão logo assumiu o posto, na terça-feira 14. Monteiro mandou tirar da sala de reunião do conselho de administração a galeria de quadros dos ex-presidentes da empresa. Por fim, enfeitou o local com buquês de orquídeas.