Operação da PF sobre esquema de mineração de ouro pode chegar a políticos

A Operação Terra Desolata da Polícia Federal que desbaratou um esquema de mineração irregular de toneladas de ouro em terras indígenas no Pará, e que envolveu esquemas de lavagem de dinheiro e exportação do minério, pode chegar a políticos. O fio da meada que deve abrir esta nova frente de investigação da PF está na empresa Ofir Gold, que tem sede em Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo relatório da PF, a empresa não tem autorização para vender ouro, mas movimentou 26 milhões de reais em apenas um ano em dinheiro enviado para uma cooperativa de garimpeiros.

