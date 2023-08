Opção de crédito a microempresas cresce 48% em março, aponta associação

O Sistema Nacional de Fomento (SNF) elevou em cerca de 48% o volume de recursos destinados a microempresas no último mês de março, em relação ao mesmo período de 2022, segundo o grupo de instituições que integram o SNF, a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). O montante passou de 31,4 bilhões de reais para 46,5 bilhões em março de 2023, tratando-se do dado mais recente disponibilizado pelo Banco Central.

O levantamento também aponta que, em relação ao total de créditos do SNF contratados por cada porte de empreendimento, o crescimento do volume destinado às microempresas foi seguido por pequenas (18%), médias (11%) e grandes empresas (4%). Ao todo, essas categorias contrataram 97 bilhões, 137 bilhões e 551 bilhões de reais em créditos, respectivamente, em março deste ano. O SNF possui 5,1 trilhões de reais em ativos e representa 45% do crédito nacional e 74% dos investimentos de longo prazo do país.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Siga