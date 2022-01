Ômicron e juros nos Estados Unidos movimentam o mercado

VEJA Mercado | Abertura | 5 de janeiro.

Enquanto as notícias vindas de Brasília ainda dão trégua, com o recesso de deputados e senadores, os ventos vindos dos Estados Unidos e da Europa prometem direcionar o mercado de ações no Brasil no pregão desta quarta-feira, 5. O mercado continua monitorando o avanço da variante ômicron da Covid-19 e com os sinais emitidos pelo Federal Reserve (Fed) a respeito do aumento das taxas de juros nos EUA. Serão divulgadas nesta quarta as atas da última reunião da instituição, que ocorreu em dezembro. Com a inflação em alta, o Banco Central americano deve dar continuidade ao aumento das taxas de juros. O Fed projetou, no mês passado, que a taxa básica de juros atingiria 0,9% neste ano.

Na China, está no radar do mercado a situação da Evergrande, o gigante conglomerado imobiliário que chegou a ter suas ações suspensas na bolsa de valores do país. A empresa convocou uma reunião com investidores onde será discutido o adiamento do pagamento de mais de 700 milhões de dólares em bônus. A empresa anunciou nesta semana um plano para o pagamento de suas dívidas junto aos acionistas.

