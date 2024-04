OLX lança maior campanha publicitária dos últimos anos

A OLX, marketplace para compra e venda de produtos usados, lança sua maior campanha publicitária dos últimos anos, nesta sexta-feira, 12. A ação retoma o bordão “desapega”, que ajudou a popularizar a plataforma de vendas. A divulgação será na TV aberta, além de contar com inserções no canal de YouTube Cazé TV, com mais de 12 milhões de seguidores, e no programa ‘Que História é essa Porchat?’, do canal pago GNT, do grupo Globo. A ação, idealizada pela agência de publicidade AlmapBBDO, também envolve veiculações em redes sociais e com cartazes espalhados por diferentes cidades do país. “Quando a OLX chegou ao Brasil, apenas 10% dos brasileiros compravam ou vendiam produtos usados, hoje, quase 50% da população é ativa no mercado de itens de segunda mão. Existe um grande espaço para o crescimento da economia circular, e essa campanha aposta nisso, em um futuro no qual itens usados farão cada vez mais parte da opção de compra da população”, diz Florence Scappini, vice-presidente de marketing da OLX.