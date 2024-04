OLX fatura R$ 1 bilhão no Brasil pela primeira vez e mira aquisições

A empresa de classificados on-line OLX atingiu mais de 1 bilhão de reais de faturamento no Brasil em 2023, de acordo com Olivier Aizac, presidente da companhia. A marca é inédita para a OLX local, que possui acionistas na Noruega e na Holanda, e representa um avanço de 28% em relação a 2022. Com os cofres cheios, a OLX está de olho em oportunidades para adquirir negócios nos ramos imobiliário e automotivo. Nos últimos anos, a companhia desembolsou três bilhões de reais na compra de ativos no Brasil.

