Ocupação de escritórios de alto padrão dispara

O nível de ocupação de escritórios de alto padrão na América Latina quase triplicou no segundo semestre de 2023 em relação ao primeiro semestre. A área alcançou 362.000 metros quadrados, segundo levantamento da consultoria imobiliária Newmark. O crescimento impressiona. A maioria das cidades apresentou avanço do indicador, com destaque para São Paulo e Cidade do Panamá