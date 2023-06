O voto de confiança do mercado na reestruturação da CVC

A CVC anunciou seu novo CEO e um plano de injeção de capital na companhia. A GJP Fundo de Investimento em Ações, do fundador e antigo controlador da empresa, Guilherme Paulus, se comprometeu a investir 75 milhões de reais na futura oferta pública de ações da CVC. A oferta deve ser efetivada em até 60 dias e prevê levantar até 300 milhões de reais brutos. Um acordo de voto entre o investidor e os acionistas deve ser celebrado para o compromisso temporário de voto conjunto para nomeação, composição e eleição de membros do conselho de administração e da diretoria da CVC. A companhia também anunciou seu novo CEO. Fabio Godinho, que já havia trabalhado na empresa como diretor de novos negócios e participado ativamente do IPO da empresa, em 2013, foi o nome escolhido.

As mudanças foram bem vistas pelos analistas do banco J.P Morgan. A chegada de um executivo com vasta experiência no setor de turismo e que já conhece a companhia somada ao retorno do fundador da CVC e ao compromisso de injeção de 75 milhões de reais na empresa são fatores positivos na leitura dos analistas. O cenário desafiador no curto prazo ainda é um obstáculo. Todavia, as ações da CVC subiam 8% por volta das 13h30, a maior alta entre as empresas listadas no índice Bovespa até então.

