O vencedor do embate entre Bolsonaro e Petrobras, segundo o mercado

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 06 de maio.

A Petrobras lucrou R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre do ano e acirrou as polêmicas com o Poder Executivo, mais precisamente com o presidente Jair Bolsonaro, que afirmou em live que o lucro da Petrobras foi um “estupro”. Mesmo depois dos ataques, as ações da estatal fecharam em firme alta de 3% na bolsa de valores nesta sexta-feira. No novo embate entre Bolsonaro e Petrobras, quem levou a melhor? O mercado financeiro tem uma resposta, e você confere os desdobramentos dessa história na edição de hoje do VEJA Mercado.

