O urso está oficialmente à solta em Wall Street

O índice S&P 500, um dos principais da bolsa de Nova York, caiu quase 21% desde o começo do ano e agora já se pode dizer que o urso chegou oficialmente a Wall Street. O mercado de urso é uma metáfora a uma patada do bicho que faz desabar qualquer um. O seu oposto é o mercado de touro, que com seus chifres joga todo mundo para cima. Oficialmente um mercado de urso acontece quando as ações caem simultaneamente mais de 20% em relação a altas recentes. Foi isso o que aconteceu com o S&P. Segundo levantamento do site CNBC, desde a segunda Guerra Mundial aconteceram 14 baixas que caracterizaram o mercado de urso no S&P.

