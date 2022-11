O tiro no pé de Lula ao quebrar pontes com o mercado antes de assumir

VEJA Mercado em vídeo | 17 de novembro.

A PEC da Transição prevê a retirada do Bolsa Família e de outras despesas da regra do teto de gastos em uma proposta que deve custar cerca de 200 bilhões de reais em 2023. A medida pode elevar a dívida pública em até 17 pontos percentuais nos próximos quatro anos e provocar um rombo gigantesco nas contas do país. Ao falar sobre uma possível queda da bolsa e uma alta do dólar, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi sucinto: “paciência”. A reação do mercado e suas duras consequências para a economia real são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 17.

