VEJA Mercado em vídeo | 07 de fevereiro.

O clima de tensão provocado pelo presidente Lula na relação entre governo e Banco Central ainda repercute no mercado. Nesta terça-feira, o presidente voltou a falar sobre o assunto e disse que Roberto Campos Neto, presidente do BC, deve “explicações ao Congresso”. Apesar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter tentado colocar panos quentes na confusão, o clima ainda é de incerteza no mercado. O tiro no pé de Lula ao insistir em guerra com o Banco Central e o sutil recado de Campos Neto são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 7.

Siga o Radar Econômico no Twitter