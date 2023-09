O temor do mercado depois de o dólar voltar a bater marca de R$ 5

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O dólar comercial voltou a negociar acima da casa dos 5 reais na manhã desta quarta-feira, 27. Ao meio-dia, a moeda americana custava 5,03 reais — alta de 1% em relação ao dia anterior. A cotação não era tão alta há quatro meses, desde maio deste ano. A moeda ainda acumula uma desvalorização de 5% no ano. Os investidores monitoram os riscos de uma paralisação das atividades do governo dos Estados Unidos em razão de um impasse na lei de gastos do país enquanto digerem a possibilidade de juros elevados por mais tempo nas economias.

Para alguns economistas, o dólar não deve voltar a cair tão cedo — a moeda chegou a ser negociada a 4,70 reais em julho. “Os títulos de juros de dez anos dos Estados Unidos em alta é como se o mercado, e o Fed ao diminuir a demanda por títulos longos, subissem os juros sem mexer na taxa curta. Curvas de juros negativamente inclinadas são um forte indicador de crises nos mercados de capitais porque mostram que o mercado perdeu a capacidade de articular o risco ao longo do tempo”, afirma o economista André Perfeito. “O dólar deve ficar no patamar de 5 reais até o fim do ano”.

