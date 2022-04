O surpreendente exemplo brasileiro em compromisso ambiental

Resultado de uma pesquisa conduzida pela consultoria Russel Reynalds Associates aponta que 58% dos mais jovens brasileiros detentores de cargos de liderança assumiram três ou mais responsabilidades nos últimos dois anos para melhorar indicadores socioambientais de suas empresas, mais que a média internacional de 40%. Além disso, 50% dos executivos brasileiros C-Level (CEOs, CFOs, etc) esperam que sua empresa faça um grande avanço na incorporação da sustentabilidade em sua estratégia de negócios nos próximos cinco anos, percentual maior que a média global de 39%, evidenciando o potencial do país nessa área em ascensão.

A consultora da Russell Reynolds, Mariane Montana, diz que estamos numa década decisiva para a agenda sustentável, em que “há pressão do mercado de capitais, dos empregados, dos consumidores, pressão para todos os lados”. Os números do Brasil surpreendem já que o Brasil é visto no exterior pelas ações antiambientalistas do governo federal, que ocasionam ameaças de boicotes a produtos brasileiros no exterior e de exclusão de empresas nacionais nos portfólios de fundos de investimentos.

O estudo baseou-se em entrevistas com 9.500 com executivos, colaboradores e líderes da nova geração em países desenvolvidos e em crescimento.

