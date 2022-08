O sopro de esperança envolvendo o acordo entre Mercosul e União Europeia

Emissários da União Europeia procuraram membros do governo federal para dar continuidade às tratativas em torno de um acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul. No Ministério da Economia, membros da pasta avaliam que a iniciativa envolve a melhora do cenário global e a consolidação de uma maior importância do Brasil em meio à guerra na Ucrânia. Integrantes do governo têm uma reunião marcada para setembro com representantes europeus para afinar os termos do acordo, paralisado desde 2019.

Dentro do governo, importantes assessores do presidente Jair Bolsonaro afirmam que microrreformas e marcos legais aprovados nos últimos anos tornaram o país mais atrativo para negócios. Um dos principais entraves para a consolidação dos termos envolvia a degradação da imagem do Brasil na Europa em torno de suas políticas ambientais. Os ministros da Economia, Paulo Guedes; do Meio Ambiente, Joaquim Leite; e das Relações Exteriores, Carlos França, vêm trabalhando para amenizar a imagem de que a gestão de Bolsonaro seria inimiga das florestas.

