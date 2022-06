O silêncio de Bolsonaro na cerimônia de privatização da Eletrobras

O presidente Jair Bolsonaro entrou mudo e saiu calado na cerimônia que oficializou a venda da Eletrobras na B3 nesta terça-feira, 14. Bolsonaro não discursou e subiu ao palco calado para apertar o sino da B3. Os discursos ficaram por conta do presidente do BNDES e da Eletrobras e dos ministros da energia e da economia, que se rasgaram em elogios ao presidente por ter apoiado o processo de venda da empresa. A imprensa foi proibida de registrar o momento pessoalmente. A cerimônia foi um contraste com a operação de capitalização da Petrobras, em 2010, quando o ex-presidente Lula discursou sobre a oferta de ações da estatal do petróleo para financiar o pré-sal e aproveitou o momento para se gabar de que durante seu governo a bolsa tinha saído de 14 mil pontos para mais de 70 mil pontos. No vídeo que está disponível no YouTube, curioso mesmo é notar a presença do Paulo Roberto da Costa, o estopim das investigações da Lava-Jato, ao lado de Graça Foster durante o evento. O presidente da Petrobras na época era José Sergio Gabrielli.

Já nesta terça-feira, enquanto o evento acontecia na B3, as ações da Eletrobras subiam pela primeira vez desde o dia em que foi estabelecido o preço para a venda da empresa, na semana passada. Mesmo assim, a ação ainda negocia abaixo dos 42 reais, que foi o preço de venda da privatização.

