O shopping no coração de imbróglio entre tradicionais famílias cariocas

Uma disputa judicial que remonta a décadas envolvendo os herdeiros de duas famílias aristocráticas do Rio pode finalmente se encerrar nas próximas semanas. Trata-se de um imbróglio que tem como pivô o terreno onde hoje está construído o shopping Park Jacarepaguá, no bairro homônimo na Zona Oeste da cidade. O empreendimento, inaugurado no ano passado, é fruto de um investimento de mais de 1 bilhão de reais e foi construído em um terreno cuja propriedade é contestada pelos legatários de Henrique Lage (1881-1941), um dos industriais mais poderosos do país durante o século XX e construtor da propriedade que hoje é sede do Parque Lage, espetacular conjunto arquitetônico-paisagístico no bairro do Jardim Botânico.

O processo envolve uma disputa entre os herdeiros da família de Lage e os descendentes do também empresário Francisco Catão. Entre as décadas de 1970 e 1980, as áreas pertencentes ao grupo de Lage, compradas junto ao Barão da Taquara (1839-1918), foram vendidas à Companhia Antártica Paulista, para a construção de uma fábrica de refrigerantes do grupo. Depois de a fábrica ser fechada, o espaço foi vendido em 2016 ao grupo Multiplan para a construção do shopping. Em 26 de outubro, será realizada a audiência de conciliação que pode finalmente por fim ao embate jurídico que envolve o espólio de Lage, morto há mais de 80 anos.

