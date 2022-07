O segmento que deve fazer explodir o lucro da JBS, e não é a carne bovina

A JBS deve apresentar resultados trimestrais acima das expectativas do mercado financeiro, pelo menos na visão dos analistas do Itaú BBA, que recomendam a compra dos papéis. Ainda que os preços mais altos do boi americano pressionem as margens da companhia nesse segmento, a divisão de frango deve compensar as perdas e garantir números robustos para a empresa. “Apesar de acreditarmos que o resultado da unidade de bovinos nos EUA será relativamente fraco, devido ao preço crescente do boi americano, a divisão de frango deve superar expectativas e fazer a ação performar bem”, escreveram em relatório. Às 12h34, as ações da JBS subiam 2,78%, a maior alta do dia no Ibovespa.

